Небольшой набор инструментов есть практически в каждом доме. Обычно в него входят ручные и универсальные электрические приборы, которые можно использовать для множества разных работ. Постепенно инструментов становится больше, они распространяются по всему дому, заполняя ящики письменного стола, полки в кладовой и даже пространство под кроватью. Продавец-консультант отдела «Инструменты» гипермаркета «Леруа Мерлен Троицк» Александр Сергеев рассказал читателям сайта «РИА Недвижимость», какие инструменты стоит хранить в квартире или доме и как сделать, чтобы нужные вещи всегда были под рукой.

Рулетка

Большинство проектов по обновлению начинается с ремонта. А ремонт – это всегда измерения. Поэтому стоит иметь в доме две рулетки. Первая, длиной 5 или 10 метров, даст возможность проводить измерения для поклейки обоев или замены напольного покрытия. Вторую небольшую рулетку с лентой длиной 3 метра удобно использовать, забираясь на стремянку, чтобы сделать разметку точек крепления для новых полок. Вы можете взять ее с собой, отправляясь в магазин за новой бытовой техникой. Если вы хотите, чтобы рулетка служила долго, выбирайте модель со стальной лентой с защитным покрытием из желтой акриловой эмали и шкалой, нанесенной контрастной черной краской.

Нож с выдвижным сегментированным лезвием

Нож с сегментированным лезвием – один из самых универсальных инструментов в доме. Как и в случае с рулетками, в наборе домашнего мастера лучше держать два строительных ножа. Большим с лезвием шириной 25 миллиметров можно резать линолеум, пластиковые панели для отделки ванной комнаты и листы гипсокартона. Узкий нож с лезвием 9 миллиметров пригодится для зачистки жил кабелей и распаковки мешков со строительными смесями. Не стоит приобретать самую бюджетную модель: у недорогих ножей бывают проблемы с фиксацией лезвия. Выбирайте модель среднего класса с рифленой рукояткой, предотвращающей скольжение.

Молоток – еще один универсальный инструмент, который может понадобиться в разных ситуациях. Основной критерий выбора молотка – его вес. Для домашних нужд целесообразно держать два молотка, весом 100 и 300–450 граммов. При этом при покупке более тяжелого молотка стоит выбрать модель с прорезью на противоположной от бойка стороне хвостом.

Прорезь необходима, чтобы извлекать из дерева гвозди. При выборе стоит обратить внимание на исполнение рукоятки. Наиболее удобны модели со стальной или фиберглассовой рукояткой, снабженной резиновой накладкой для поглощения удара и более надежного хвата.

Набор отверток

Болты и саморезы с шлицевой или крестовой головкой используются для сборки мебели, бытовой техники и электроники. Для домашнего набора стоит приобрести набор отверток, в который входят 5–8 инструментов разной длины и диаметра для крестового и шлицевого крепежа.

Переставные клещи

Этот вид инструмента сравнительно мало известен в среде любителей, однако его универсальность позволяет включить его в список must have для набора домашнего мастера. Переставные клещи заменят целый набор гаечных ключей. С их помощью можно разобрать и собрать резьбовое соединение там, где не требуется сильно затягивать гайки. Кроме того, переставные клещи используют для фиксации стальных стержней. К примеру, это может быть стальная водопроводная труба небольшого диаметра, от которой вы хотите окрутить гибкий шланг.

Набор головок и гаечных ключей

Универсальный набор для работы со стандартным крепежом – болтами и гайками с шестигранными головками – необходимая вещь в каждом доме. С помощью набора головок и ключей можно отремонтировать велосипед или смонтировать мебель, приехавшую в дом в виде отдельных элементов для самостоятельной сборки. При выборе набора стоит ориентироваться на разброс размеров от 7 до 22 миллиметров для гаечных ключей. Будет удобнее, если ключи будут универсальными – рожковый ключ с одной стороны инструмента и накидной с другой. Торцевые головки с удлинителями и трещоткой позволят добраться туда, куда ключ не пролезает. Стоит обратить внимание на материал, из которого сделаны инструменты. Наиболее прочные головки и ключи делают из хромванадиевой стали.

Комбинированные плоскогубцы

Продолжая разговор об универсальных инструментах, не стоит пренебрегать плоскогубцами. При выборе лучше ориентироваться на модель среднего размера, дополненную функцией кусачек. Удобнее пользоваться инструментом с обрезиненными ручками. Такие плоскогубцы не выпадут из рук, даже если вы работаете в не самом удобном месте, и обеспечат защиту при случайном контакте с оголенным проводом под напряжением.

Угловая шлифовальная машина

За этим официальным названием скрывается широко известная «болгарка» – многофункциональный инструмент, позволяющий резать и шлифовать различные материалы с помощью абразивных дисков. Для базового набора стоит приобрести аккумуляторную модель начального уровня, предназначенную для установки дисков диаметром до 125 миллиметров.

Мощности УШМ в 750-1000 ватт будет достаточно для большинства случаев мелкого ремонта. Можно рассмотреть аккумуляторные модели, это даст большую мобильность. При выборе стоит ориентироваться на бренды, выпускающие широкую линейку аккумуляторных инструментов. В этом случае аккумулятор, установленный на «болгарку», подойдет и для шуруповерта, электрического лобзика и других инструментов, которые могут понадобиться вам в будущем.

Дрель-шуруповерт

Как понятно из названия, этот инструмент можно использовать для сверления отверстий и работы с крепежом. Аккумуляторные шуруповерты давно перестали быть экзотикой и обладают мощностью, перекрывающей нужды не только любителей, но и профессионалов. При выборе стоит обратить внимание на конструкцию патрона.

Для домашних нужд лучше приобрести модель с патроном, зажимающим сверла и биты без применения ключа. Эта опция обеспечит оперативность работы, если перед вами встанет задача сначала просверлить несколько отверстий, а затем вкрутить в них саморезы.

К дрели стоит приобрести несколько бит для работы с крепежом, а также набор, в который входят сверла по металлу диаметром от 2 до 12 миллиметров с максимальным диаметром хвостовика 10 миллиметров.

Как хранить инструменты в доме?

Существует множество различных приспособлений для хранения домашних инструментов. Наиболее исчерпывающее решение – металлическая тумба, однако у него есть несколько весомых недостатков. Тумба из листовой стали с выдвижными ящиками, окрашенная утилитарной серой краской, уместна в гараже или мастерской, но может оказаться слишком не подходящей для домашнего интерьера. Кроме того, стоимость этого приспособления для хранения составляет в среднем от 7 до 10 тысяч, а вместимость тумбы слишком велика для большинства домашних наборов.

Пластиковый или стальной переносной ящик для инструментов – гораздо более подходящее решение для хранения инструментов в квартире или доме. На рынке широко представлены модели ящиков с разными габаритами, из которых можно выбрать нужный даже в том случае, если ваш набор вырос до двух десятков наименований.

Даже если пришлось приобрести самый большой ящик, это решение не потеряет одно из ключевых преимуществ: вы не только сможете держать инструменты под рукой, но и переносить из комнаты в комнату, а также брать ящик с собой, отправляясь на дачу или на работу. Мобильность ящику обеспечивает складная ручка на крышке. Некоторые модели, обладающие внушительными габаритами, оснащены колесами и ручкой на штанге, как у современного чемодана.

Хорошей альтернативой прочному кейсу из пластика может послужить сумка из плотной ткани.

При выборе ящика удобнее всего ориентироваться на максимальные размеры инструментов из домашнего набора. Стоить измерить габариты дрели, УШМ, ножовки и других крупных предметов, чтобы понять, какими должны быть габариты ящика для них. На рынке представлены модели с габаритами примерно от 235 x 120 x 80 миллиметров до 510 x 240 x 240 миллиметров. Есть также специализированные решения для хранения инструментов, отличающиеся большой шириной и длиной при небольшой высоте, например ящик с габаритами 359 х 325 х 136 миллиметров. В некоторых случаях покупка такого плоского кейса может оказаться оптимальным решением. Он используется для хранения только электроинструментов, а для молотка, разводных ключей, отверток и маркеров стоит приобрести отдельный пластиковый кейс классической конструкции.

Предпочтение стоит отдать модели с одним или двумя большими отделениями в середине, парой небольших отделений сбоку, а также с внутренним съемным лотком для хранения мелких предметов, таких как карандаши, строительный уровень или защитные очки. На некоторых моделях также предусмотрены плотно закрывающиеся лотки в крышке, в которых удобно хранить сверла, метчики и крепеж.

Если в квартире есть кладовая, большую часть инструмента можно хранить на специальной перфорированной металлической панели. В отверстия с помощью универсальных креплений устанавливают кронштейны разного вида и назначения, а также лотки для крепежа. В дополнение к панели можно приобрести несколько специальных планок-держателей с отверстиями для рукояток. С помощью этих приспособлений большую часть инструментов удастся разместить на стене, и они всегда будут на виду.