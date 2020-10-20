О том, как действовать при первых признаках коронавируса, рассказал вирусолог Александр Лукашев. По его словам, граница между бессимптомным течением болезни и течением с минимальными признаками очень размыта.

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Так, человек может испытать легкое першение в горле, незначительное повышение температуры, расстройство желудка. Однако чаще всего о бессимптомном течении COVID-19 человек узнает, когда у него уже обнаружили антитела.

Лукашев отметил, что отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не всегда означает отсутствие вируса в организме: примерно у 30% инфекция уже исчезла из ротоглотки, однако продолжает размножаться в легких.

Эксперт призвал не лечиться противовирусными средствами при подтвержденном COVID-19 без рекомендации врача, поскольку многие препараты токсичны и имеют тяжелые побочные эффекты.

При появлении признаков ОРВИ нужно вызвать на дом врача. Согласно методическим рекомендациям Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, медик должен прийти к вам домой, если у вас температура выше 37,2 градусов, а также при наличии кашля, затрудненного дыхания и одышки, заложенности носа, боли в груди, потери вкуса и обоняния.

Если пациенту более 65 лет, он находится в группе риска из-за хронических заболеваний, контактировал с зараженным, вызывать врача в случае признаков ОРВИ нужно обязательно.

Ранее вирусолог Виктор Зуев раскрыл главную ошибку заразившихся коронавирусом россиян. По его словам, нежелание обращаться к врачам и самолечение — «самая большая ошибка для болеющего человека».