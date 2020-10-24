Павел Островский (или попросту отец Павел) — настоящая звезда. Известность свою он получил разными способами: например, благодаря телевизионной программе «Ответ священника. Прямая линия» и интернет-проекту «Батюшка онлайн». Помимо этого он служит настоятелем храма в подмосковном Нахабине, руководит группой «Добрые дела» в социальной сети «ВКонтакте» и ведет активную работу на официальных страницах в Facebook и Instagram. Именно в Instagram Павел отвечает на вопросы подписчиков, делая это изобретательно, весело и с огоньком. МОСЛЕНТА публикует фотографии с фрагментами диалогов батюшки.

38-летний Павел Островский секретов не держит. Из его соцсетей можно запросто узнать, что, например, на данный момент батюшка худеет («От души надоели две вещи. Быть рабом своего желудка: иди скушай, отец Павлик, еще кусочек, ты же хочешь, давай вставай, побалуй себя… В свободное время лежать без дела, словно ты глупый морж в зоопарке и, упиваясь собственным величием, оправдывать все и вся — дескать, я устал, и мне это необходимо»). Что недавно переболел ротавирусом («Лежать с температурой и не стонать — это нонсенс. Я ведь мужчина, поэтому просто обязан всеми фибрами показывать свои страдания, иначе каким еще образом я получу победный лавровый венец жалости от окружающих. Но в этот раз все не задалось. Одновременно со мной разболелись жена и вторая дочка. У всех тоже температура. Пришлось взять себя в руки — облом страшный. Никакого удовольствия от вируса»). Что крепко размышлял о жизни «у нас» и «у них» («Если Бог дал нам картошку, свеклу, огурцы, морковь и зеленый горошек, то самое лучшее, что вы можете сделать, — это винегрет. А тот, кому Бог дал яйцо, сахар, муку и яблоки, сделает шарлотку. Если же мы будем с завистью смотреть на ингредиенты соседа и положим их в свое блюдо, то ничего вкусного не выйдет. Ведь из картошки, муки, свеклы, сахара, моркови, яйца, зеленого горошка, яблок и огурцов мы сможем сделать только помои»).

Читать все эти размышления — чистый кайф. Однако же истинно незамутненное удовольствие — штудировать в Instagram ответы батюшки на присланные ему читателями вопросы. Вопросы разные, ответы — тоже, но объединяет их одно: чувство юмора священника.

Островский рассказывает, что поначалу развивать свою деятельность в интернете ему было сложно из-за стереотипов, причем с разных сторон: и пользователей соцсетей, и церкви. По его словам, первые встречали посты священника шутками, сарказмом и недоверием, а коллеги иерея «не понимали, что страна очень нуждается в миссионерстве».

«Впервые возможность проводить прямые эфиры появилась в социальной сети Periscope, — говорит батюшка. — Это было четыре года назад. Mиссионерские плоды были очевидны! Помню, первый год прямые эфиры в Periscope — а вел я их каждый день — проходили в очень простом формате: я включал камеру, и любой человек мог задать мне вопрос в чате. Люди видели меня. _ _Сначала я допустил ошибку: тогда я уже был священником, но проводил эфир не в подряснике с крестом, а в светской одежде. Когда же я стал выступать в облачении, то уже один мой внешний вид стал «цеплять» людей, поскольку я был тогда первым и единственным священником в этой социальной сети. _ _Сейчас прямые эфиры можно проводить в Instagram и на YouTube, выходить на аудиторию, далекую от Церкви, люди могут задавать вопросы, которые их интересуют. Таким образом у человека снимается внутренняя преграда, барьер. И в будущем он может пойти в церковь. Плоды миссионерства для меня здесь очевидны».

Кто-то скажет: «Смешно!». Кто-то напишет: «Ужас!». И немудрено: многие стиль общения Островского с читателями одобряют, но есть и те, кто считает, что священник отвечает пассивно-агрессивно на вопросы людей, которые искренне хотят поделиться с ним своими переживаниями. Таких, впрочем, меньшинство.

«Это пример правильного продвижения», «Это какой-то священник здорового человека!» — пишут Павлу в комментариях.

Дело, впрочем, не только в шутках. Отвечая на вопросы, священник поддерживает сестер Хачатурян, феминизм, всеобщую вакцинацию и многое другое, о чем представители РПЦ предпочитают либо молчать, либо высказываться критически.

«Внутри нас нет рубильника, который мог бы переключить наше нутро с многословия на молчание, с расслабленности на воздержание, с легкомыслия на серьезность, с вражды на мир. Нет этого «вкл» и «выкл» внутри нас. Если я не слежу за словами, то это везде будет проявляться. А если я осторожный человек, то и в кругу близких волей-неволей останусь осторожным», — пишет Островский в своем блоге. И, кажется, осторожничать и отмалчиваться он не собирается.

«Очень больно узнавать, как люди, которым я доверял, высмеивают меня за моей спиной. _Неоднократно мне говорили, что я зря трачу свое время, что меня считают за дурачка и домысливают за меня в худшую сторону. Может быть. Но лучше я буду наивным дурачком, чем превращусь в расчетливого циника с очерствевшей душой. _ _Апостол Павел писал, что любовь не мыслит зла. _ _Это высокая планка, но если не смотреть наверх, то куда?» _ Кажется, это весьма достойная позиция не только для священника.