Московскую воду, почву и воздух регулярно проверяют на содержание вредных веществ и принимают меры по их минимизации. Свой вклад могут внести и жители, например, обратившись за помощью, если качество воздуха в районе проживания вызывает подозрения. Сайт «РИА Недвижимость» узнал у ГПБУ «Мосэкомониторинг», как и куда можно направить подобную заявку.

Как вообще отслеживается состояние воздуха в Москве?

В Москве оборудовано 56 автоматических специализированных станций контроля воздуха. Каждые 20 минут в режиме реального времени они забирают пробы воздуха с помощью высокоточного оборудования и определяют их показатели по 20 основным видам загрязняющих веществ, таких как оксиды углерода и азота и диоксид серы.

Подобные станции работают вблизи крупных автомобильных трасс, в жилом секторе Москвы, при крупных предприятиях, например, при Московском нефтеперерабатывающем заводе. Их также можно найти в природных и рекреационных зонах.

Читать далееГде можно посмотреть данные о качестве воздуха в Москве?

Со стационарных станций информация о качестве столичного воздуха поступает в единый городской фонд данных экомониторинга. При желании с ними может ознакомиться каждый москвич – информация находится в открытом доступе на официальном сайте Мосэкомониторинга.

Что делать, если недоволен качеством воздуха в районе?

Можно оставить замечание о состоянии атмосферного воздуха на горячую линию мэрии Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77. Заявку передадут специалистам Мосэкомониторинга для дальнейшей отработки.

Обращениями жителей о качестве воздуха занимаются специалисты передвижных экологических лабораторий. Они работают посменно в круглосуточном режиме. По приезде на проблемный адрес сотрудники Мосэкомониторинга анализируют территорию, определяют потенциальные источники загрязнения, составляют план рейда и порядок отбора проб. При необходимости пробы забирают дважды: в ночное время или при других погодных условиях, чтобы повысить точность анализа.

Часть анализов на качество воздуха специалисты проводят прямо в передвижной лаборатории, например, тест на содержание диоксида углерода. Для более сложных вычислений пробы отвозят в стационарную аналитическую лабораторию Мосэкомониторинга.

Читать далееКакие тесты делают в стационарной лаборатории?

Всего специалисты лаборатории тестируют пробы всех природных сред (вода, воздух, почва) на 600 вредных веществ, из которых 120 приходятся на воздух. Одну пробу тестируют несколько раз для получения максимально точных данных. Столичная аналитическая лаборатория Мосэкомониторинга, в частности, первой в России занялась отслеживанием мелких взвешенных частиц PM10 и PM2,5 в атмосферном воздухе.

Читать далееЧто происходит, если в пробах обнаруживают вредные вещества?

Специалисты определяют источник загрязнения и принимают меры в рамках своих полномочий.

Например, если вещества обнаружены в пробах вблизи промышленного предприятия, объект берется на обязательный контроль. Сотрудники лаборатории Мосэкомониторинга составляют пакет обосновательных документов, необходимых для проверки предприятия, и отправляют его либо в департамент природопользования Москвы (если уровень надзора региональный), либо в Росприроднадзор (если уровень федеральный), которые в дальнейшем занимаются решением проблемы.

В среднем за год специалисты Мосэкомониторинга обследуют порядка 1,5 тысяч московских территорий.

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