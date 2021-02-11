Применение принципов СМК при производстве продукции – процедура, которая предполагает разработку документов для внедрения системы и ее последующее использование на предприятии.

Компании могут придерживаться принципов ISO 9001 практически во всех сферах деятельности.

Процедура сертификации СМК проводится добровольно. Она позволяет более рационально организовать производственный процесс, уменьшить потери и повысить конкурентоспособность компании.

Преимущества от внедрения СМК на предприятии

Применение принципов СМК целесообразно на предприятиях пищевой промышленности, в производстве лекарственных средств, изготовлении иных товаров.

Организации, добровольно использующие принципы систем качества могут:

Повысить эффективность от системы управления и контроля качества на производстве. Снизить количество брака или полностью его устранить. Уменьшить затраты на производство. В первую очередь устраняются те, которые связаны с необходимостью переработки или утилизации товаров, не отвечающих требованиям. Повысить имидж предприятия. Увеличить спрос на товар со стороны потребителей. Увеличить конкурентоспособность компании. Получить шансы на победу при участии в тендерах, коммерческих закупках. Оптимизировать работу персонала в части повышения ответственности за соблюдение принципов ИСО.

Какие СМК предпочтительнее использовать?

Выбор системы менеджмента определяется исходя из сферы деятельности компании. Это может быть стандартная система ИСО 9001, или экологическая СМК, стандарта ИСО 18001, ИСО в части обеспечения безопасности цепи поставок, информационной безопасности и т.д.

Может быть внедрена и интегрированная система, которая разрабатывается на основании сразу нескольких отдельных СМК. Узнать детально о получении интегрированного сертификата ИСО вы можете тут.

Внедряя СМК для управления производством, потребуется учесть:

цели, которых предприниматель желает достичь при внедрении систем управления качеством;

сферу функционирования компании;

ассортиментный перечень выпускаемых товаров;

структуру компании и то, какие будут затронуты при внедрении на производство СМК процессы;

применяемые технологии и оборудование.

После внедрения системы по результатам окончательного аудита предпринимателю выдается добровольный сертификат. Он регистрируется на 3 года во внутреннем реестре СДС (системы добровольной сертификации).

Сроки внедрения и сертификации СМК

В среднем продолжительность процедуры сертификации СМК по ИСО занимает несколько недель. На сроки внедрения системы влияет:

вид стандарта, который будет внедряться;

величина компании, в том числе перечень производственных площадок;

сроки проведения аудита для оценки состояния заявителя;

необходимость обучения сотрудников.

Что нужно предоставить для внедрения СМК?

Чтобы получить помощь во внедрении СМК на предприятии вам нужно предоставить:

сканы ОГРН и ИНН, перечень видов детальности;

данные об ассортименте выпускаемых товаров;

данные об организационной структуре предприятия, перечне технологических процессов;

сведения об используемых технологиях, оборудовании;

иные.

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