Кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что в 2021 году россияне все еще будут болеть коронавирусом, но в гораздо меньших масштабах. Об этом сообщает радио Sputnik.

По мнению Гультяева, коронавирус станет сезонным, в периоды с изменчивой погодой он будет более агрессивным и заразным.

Медик подчеркнул, что SARS-CoV-2 — не первый коронавирус в истории человечества, уже в 2021 году люди к нему приспособятся и будут легче переносить.

«Четвертой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр», — заявил Гультяев.

Он отметил, что к 2021-му часть населения привьется, часть — переболеет и получит антитела, поэтому в России появится широкая прослойка, которой коронавирус не страшен. По словам медика, россияне смогут выбрать одну из десятка вакцин.

« [Вакцины — прим.ред.] на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет — это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так», — заключил Гультяев.

Как сообщал «Рамблер», ранее австрийский инфекционист Кристоф Вениш заявил, что привычный образ жизни в мире может восстановиться только в 2022 году после вакцинации населения от коронавируса.

По мнению врача, пандемия COVID-19 закончится только после вакцинации, через которую должны пройти семь миллиардов человек.