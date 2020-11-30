От встречи ОПЕК+ 1 декабря ожидают продления действующих условий сокращения на какой-то период 2021 года, скорее всего, на 3-6 месяцев. Это позволит поддержать сегодняшние котировки барреля, изрядно подросшие в ноябре на новостях об успехах медиков в борьбе с COVID-19. Но опасения очередного обвала цен все же сохраняются на рынке.

Вызваны они, в первую очередь, диспропорцией роста цен и стагнацией реального спроса на нефть из-за второй волны пандемии. Недооценивать информационный фон никак нельзя, поэтому решение ОПЕК+ о дальнейшем будущем сделки окажет моментальное воздействие на котировки — удержит их на сегодняшнем уровне, либо, в случае негативного исхода переговоров или роста неопределенности, цены перейдут к снижению.

Сейчас суммарно страны ОПЕК+ сокращают добычу на 7,7 млн баррелей в сутки. По первоначальному принятому плану, в 2021 году производство нефти участниками сделки должно возрасти на 1,9 млн баррелей, а общее снижение добычи снизится до 5,8 млн баррелей в сутки. Но рост спроса замедлился и дополнительные объемы нефти на рынке сейчас не нужны.

«Цены на нефть за баррель Brent выросли выше 47 долларов за последний месяц (более чем на 25%) и уже предвосхитили последствия внедрения вакцин против COVID-19, а также продление сокращения добычи ОПЕК+ на 7,7 млн баррелей в сутки, — говорит партнер департамента консалтинга «Делойт», СНГ Йорг Дорлер. — Таким образом, в случае, если ОПЕК+ не сможет договориться о продлении сокращения, что маловероятно, нам придется ожидать значительного ценового давления на цену нефти в течение ближайших нескольких месяцев».

Более радикальное мнение высказал руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов, который считает, что страны ОПЕК+ продлять ограничения в текущем виде не будут, а обсуждение будет идти по вопросам повышения границ текущих квот. В этом случае, с учетом наличия вакцин и восстановления спроса, диапазон цен на нефть в 2021 году может составить 50-60 долларов за баррель.

В пользу этой точки зрения говорит то, что от цены нефти будут зависеть бюджеты многих нефтедобывающих стран. И поэтому, несмотря на возможное недовольство, своими квотами сокращения они не станут активно противодействовать дальнейшим мерам по стабилизации рынка, пока не исчезли неопределенности со спросом на нефть.

«В 2021 году потребление нефти еще больше вырастет в среднем примерно до 99 млн баррелей в сутки, увеличившись примерно на 6 млн баррелей в сутки по сравнению с 2020 годом, но эти показатели будут ниже, чем в 2019 году», — говорит Йорг Дорлер. По его мнению, рост потребления нефти будет зависеть от того, как быстро будет начата вакцинация от COVID-19, и насколько агрессивную работу будут проводить правительства (в частности, в США) для поддержания экономики. Быстрый рост спроса может подтолкнуть цены на нефть к росту выше 50 долларов за баррель. При этом эксперт отметил, что есть риск, что высокие котировки барреля приведут к снижению дисциплины среди стран ОПЕК+ и увеличению сланцевой добычи в США, что снова приведет к ценовому давлению.

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