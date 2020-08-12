Грязь всё равно будет копиться, например из-за вентиляции и от частиц отмершей кожи человека. Если квартиру хоть немного и иногда проветривать, то внутрь будут попадать частицы уличной пыли. Если под окнами нет дороги, немного пыли всё равно будет.

Кроме того, пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому советуем применять новые правила гигиены. Нужно мыть руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд, делать регулярную уборку и мыть те предметы, к которым мы часто прикасаемся.

В доме нужна влажная уборка, а иногда — и дезинфекция

Влажная уборка нужна, чтобы немного увлажнить воздух и убрать грязь и микроорганизмы с поверхностей. Сама по себе очистка не убивает микробы, но уменьшает их количество и риск распространения инфекции.

Нужно ежедневно мыть водой с мылом или другим моющим средством поверхности, к которым часто прикасаются все, кто живет в квартире: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, телефоны, клавиатуры, туалеты, поверхности ванных комнат, смесители и раковины.

Если к столу прикасался больной COVID-19 или возможный больной, стол нужно продезинфицировать. То же с дверными ручками и остальными предметами. Дезинфекция убивает микробы на поверхностях.

Как дезинфицировать

Прежде чем использовать дезинфектанты и очистители, нужно изучить инструкцию по применению (как неожиданно!), состав и паспорт безопасности.

Вот несколько универсальных советов:

• Не смешивать хлорсодержащие очистители с другими средствами, кроме воды. НИ-КО-ГДА!

• От хлорсодержащих средств вещи или мебель теряют цвет, поэтому лучше читать на упаковке, что можно, а что нельзя мыть этим средством.

• Если в составе вещества есть изопропиловый спирт, его можно применять на твердых поверхностях и коже, только осторожно. На коже от него могут быть покраснения и раздражение, а при нагревании он легко воспламеняется.

• Если в составе вещества есть перекись водорода, его нельзя смешивать с уксусом: можно получить агрессивную кислоту, опасную для глаз, кожи и дыхательных путей.

Вирус SARS-CoV-2 могут уничтожить не только антисептик или чистый спирт: например, перекись водорода в концентрации не меньше 3% или гипохлорит натрия подходят для дезинфекции помещений.

С хлорсодержащими средствами нужно помнить следующее:

• из-за них может потерять цвет тот предмет, который очищают;

• они опасны при попадании в глаза;

• их можно смешивать только с водой.