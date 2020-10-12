Извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке усилилось. Об этом сообщает ТАСС.

Ключевская сопка, как сообщал «Рамблер», — высочайший вулкан Евразии. Он расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ключевская сопка проявляла активность с ноября 2019 года по июль 2020-го. 30 сентября ее извержение возобновилось.

Сегодня в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщили, что в последние дни активность вулкана резко выросла — в кратере появились выбросы раскаленного материала, резко возросло вулканическое дрожание, протяженность лавового потока увеличилась почти до километра, над всей протяженностью потока наблюдается мощное свечение.

Исток лавового потока находится в районе бокки, которая образовалась в результате предыдущего извержения. Поток изливается по склону в Апахончиский желоб.