СПОРТ

Човган – прародитель современного конного поло: правила и особенности древней игры

15:30 25/12/2019

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В Баку прошел турнир по древней спортивной игре – човган. Национальные костюмы, правила и азарт – все, как и много веков назад. На 200 лет човган был предан забвению. Однако сейчас этот вид спорта возрождают, причем сразу в нескольких странах, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Кубок президента Азербайджана – главный турнир по човгану в мировом календаре. Каждый год он собирает сильнейшие команды по этому древнему виду спорта. За полторы тысячи лет правила игры практически не изменились. Главное – забить в ворота соперника как можно больше мячей. Сейчас човган переживает второе рождение. Только в Азербайджане им занимается примерно тысяча человек. Хотя изначально човган был привилегией высшего сословия.

«Човган всегда считался аристократической игрой. В состязаниях принимали участие представители шахской семьи: султаны, визири и беки. В нее играли только мужчины», – рассказал вице-президент Федерации човгана Бахруз Набиев.

В этом году турнир собрал 12 сильнейших команд. Помимо главного приза, самого золотого Кубка, победитель получил еще и чек на 30 тысяч долларов. Човган – это спорт исключительных лошадей. Для игры идеально подходит лишь одна порода – карабахская. Эти скакуны невероятно быстрые. Несколько лет назад именно карабахская лошадь установила мировой рекорд. Один километр она пробежала всего за минуту и девять секунд. Единственное правило – на площадку выпускают только лошадей старше пяти лет. Они более спокойные и уже не так явно показывают свой дерзкий нрав.

Кстати, совсем недавно еще бушевали споры, где же все-таки появилась игра. На звание родины човгана претендовали Азербайджан и Иран. Спор решили в 2013 году при помощи ЮНЕСКО. Организация включила човган в список нематериального культурного наследия. И родиной игры признала Азербайджан – спустя полторы тысячи лет после первого упоминания этого вида спорта. Форма игроков – это тоже дань истории. Выезжать на площадку можно исключительно в шапках папагах, куртке чухе и специальных широких брюках для верховой езды.





Дмитрий Калугин