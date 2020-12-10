Все, що нас оточує — це політика. Коли-небудь чули, що все, що є в нашому житті — наслідок нашого вибору? Фактично, так воно і є. Жахливі дороги, огидний благоустрій, втрачені години в пробках і на зупинках в очікуванні транспорту — все це байдужість кожного до того, як він живе. Проходячи повз і ігноруючи проблеми, людина лише множить їх. Якщо ти не знаєш, чого хочеш, в результаті залишишся ні з чим.

Політика — це не тільки централізована влада і доля верхів, політика починається з кожного громадянина. Новини політики формують свідомість громадянина. І від того, чи він відповідальний чи звик терпіти незручності, залежить вся інфраструктура міста. Середньостатистична людина рідко замислюється, що вона і є показником благоустрою міста, тому як живе в ньому і нічого не робить для його поліпшення ніякими інструментами, то все її влаштовує. Скаржаться і знаходять виправдання тільки жалюгідні люди, яким насправді комфортно в тому середовищі, яке вони висміюють. Адекватні люди починають шукати відповіді на запитання «Чому все так погано і як можна зробити ситуацію краще».

Політика — це життя. Голос кожного важливий. Бажання змінити все — важливо. Сила народу в масовості протестів, тому що один голос заглушити легко, а ось хор чути здалеку і його важко ігнорувати.

Починаючи з ранку, на вулицях людину зустріне той двір і дорога до роботи, яку їй надала держава, яка не витрачає зайвого, якщо не сказати про своє невдоволення і замовчувати проблему. Жахливе транспортне сполучення, повільна робота бюрократичних центрів і низький рівень медицини та освіти — все це наслідок неправильного розподілу бюджету. Просто уявіть, наскільки життя кожної людини стало б краще, якби вона розуміла, як влаштована політика і голосувала за зміни в кращу сторону, а не просто нарікала на уряд і опускала руки.

Щоб вибудувати здорову політичну позицію, потрібно споживати інформацію з різних джерел і критично аналізувати її, щоб скласти повну картину того, що відбувається. У настільки розвинений час найбільш об’єктивну точку зору можна отримати на платформі youtube, тому що формат відео розмовних роликів дозволяє вмістити величезні обсяги зведень новин і біографій.