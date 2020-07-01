На выходных экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук заявила, что впала в депрессию из-за разрыва со своим возлюбленным Араем Чобаняном. Девушка не могла себя заставить выходить в интернет и заблокировала парня в своих аккаунтах.



Так, причиной ссоры стало то, что Ира задержалась в ночном клубе, хотя Арай просил ее вернуться оттуда пораньше. В результате парень вспылил, разорвал их картины и стал вести себя агрессивно по отношению к ней.



Пинчук же покинула жилье своего возлюбленного, уехав к маме, и объявила об их расставании. Немногим позже Чобанян признался, что хотел бы воссоединиться с Ирой, ведь они уже подумывали о создании семьи, но первым просить прощения у нее не будет. Парень надеется, что Пинчук первой пойдет на контакт, они встретятся и найдут общий язык. А пока Арай весело развлекается в отсутствии девушки, записывая смешные видео для своего блога.