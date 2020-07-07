Члены ООН согласовали текст декларации к 75-й годовщине ООН: помимо традиционных тезисов в документе затронута тема пандемии коронавируса, из которой государства договорились извлечь уроки, чтобы учесть их в случае будущих возможных кризисов.

Ожидается, что Генассамблея примет декларацию 21 сентября 2020 года в ходе недели высокого уровня.

«Мы будем подготовленными. Пандемия COVID-19 застала нас врасплох. Это послужило сигналом для повышения нашей готовности не только в отношении кризисов в сфере здравоохранения, но и в отношении других вызовов и кризисов», — сказано в тексте декларации в честь 75-й годовщины создания ООН.

«Нам необходимо укреплять международное сотрудничество, координацию и сплоченность. Важно учиться, делиться опытом и информацией, чтобы снизить риски и повысить устойчивость наших систем», — отмечается в документе.

Страны договорились совершенствовать глобальные системы предотвращения кризисов и реагирования на них и сошлись во мнении, что необходимо срочно ускорить разработку, производство, новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования.

При этом в декларации говорится, что к вакцинам следует обеспечить равный доступ для всех.

Кроме того страны-члены ООН договорились содействовать поддержанию мира и предотвращать конфликты. Существующие конфликты и угрозы международному миру и безопасности должны быть немедленно урегулированы при помощи мирных средств, сказано в тексте. «Международный контроль над вооружениями, нераспространение и соглашения по разоружению… должны соблюдаться», — говорится в декларации.

Страны ООН согласились с тем, что дипломатический инструментарий Устава организации необходимо использовать в полной мере, включая превентивную дипломатию и посредничество. Государства ООН призывают генерального секретаря организации расширить этот инструментарий для предотвращения эскалации и повторения военных действий на суше, на море, в космосе и в киберпространстве.

Подписавшие декларацию обязуются модернизировать ООН, чтобы организация больше соответствовала сегодняшним реалиям. Кроме того они договорились развивать сотрудничество в цифровой сфере. В документе также говорится о необходимости беречь планету и защищать права человека.