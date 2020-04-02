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По словам гендиректора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова, на карантине находится «огромное количество» сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

«Рамблер» писал, что ранее правительство России объявило о полном прекращении с 27 марта чартерного и регулярного авиасообщений с другими странами на фоне пандемии коронавируса. После этого авиакомпания «Победа» сообщила о приостановке всех своих полетов с 1 апреля до 31 мая.

Гендиректор авиакомпании «Победа» назвал приостановку полетов на два месяца — «единственной разумной мерой в сложившихся условиях».

«Каждый день на рейсах становится все больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19 и огромное количество на карантине после контактов. Мы понимаем, что эпидемия разрастается», — пояснил Калмыков.

Он также отметил, что авиакомпания приняла решение не рисковать здоровьем своих сотрудников, и призвал каждого, кто собирается выйти из дома, «серьезно задуматься».

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