Глава комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод планирует предложить российским властям обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиянку Богдану Осипову, осужденную в США за похищение собственного ребенка.

Ранее Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 18 лет. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

«Уилан считает, что приговор неоправданно жесткий, дело сфабриковано. Конечно, он может вместе с адвокатами обжаловать приговор. Но если встанет вопрос об отмене осужденными, я считаю, что было бы гуманным спасти Богдану Осипову — многодетную мать, разлученную со своими несовершеннолетними детьми, которые находятся на попечении родственников в Калининградской области… Планирую направить такое обращение в органы российской власти», — сказал Mpravda.com Брод.

По его словам, за период следствия Осипова практически стала инвалидом, поскольку содержалась в «страшных условиях: без прогулок, без необходимой медпомощи, ее пичкали психотропными веществами».

«И сейчас в период пандемии мы знаем, что в тюрьме, в которой она содержится, очень высок уровень заболеваемости, и, по словам родственников, тюремное начальство и врачи разбежались. Ее и еще 40 заключенных женщин поместили в заброшенную кухню без душа, без горячего питания, медицинского обслуживания. Человек просто погибает на глазах у всех. Я считаю, что наши власти должны рассмотреть возможность обмена», — пояснил правозащитник.

Суд в США приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство, в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми.

Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. Мобли и адвокат Оксана Соколова заявили Mpravda.com, что бывший муж предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Родственники осужденной заявляют, что относятся к этим предложениям скептически.