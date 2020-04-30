Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод дал высокую оценку поручениям президента России Владимира Путина по поддержке волонтеров и НКО в период борьбы с коронавирусом. Об этом он рассказал «Известиям» в четверг, 30 апреля.

По его словам, глава государства обратил внимание на важность работы гражданского сектора в период эпидемии по поддержке социально незащищенных граждан, пенсионеров, многодетных семей и ветеранов.

«Я считаю, что эти слова способствуют поддержке институтов гражданского общества, дают определенный ей стимул в работе и объединяют людей. Здесь чисто человеческие качества прозвучали — и забота, и поддержка, и внимание к людям», — заявил Брод.

Он также отметил важность и актуальность поручений президента по поддержке социально-ориентированных организаций.

«В сложных условиях пандемии это позволит нашим НКО, которые выполняют социально значимые проекты, объединяют волонтеров, продержаться на плаву, пережить эти непростые времена, не растерять свой потенциал и оказывать помощь людям», — сказал член СПЧ.

30 апреля в ходе беседы с участниками всероссийской акции «Мы вместе» Путин одобрил идею о расширении поддержки волонтеров. Он предложил оказать дополнительную помощь добровольцам со стороны государства и предусмотреть дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений. Глава государства назвал волонтерскую деятельность гражданским героизмом.

Российский лидер поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов. Он заявил, что в условиях распространения коронавируса в России социально ориентированные НКО смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП), а расходы компаний на благотворительность не будут облагаться налогом на прибыль.

По состоянию на 30 апреля, в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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