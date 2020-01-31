Число жертв взрыва на заводе в Мценске (Орловская область) выросло до пяти. Спасатели извлекли тело еще одной погибшей из-под завалов, рассказал советник губернатора региона Сергей Лежнев.

По последним данным, еще семь человек пострадали, передает «Газета.Ру».

«РИА Новости» сообщает, что двое пострадавших получили тяжелые ожоги. По информации агентства, все погибшие и получившие травмы — граждане Турции.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром 31 января во время проведения работ. В результате ЧП в корпусе обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Изначально сообщалось о троих погибших, позже скончался еще один человек.