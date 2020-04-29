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Число жертв коронавируса в России превысило 1 тысячу. Это следует из данных оперативного штаба столицы в Telegram-канале.

Количество умерших в стране выросло с 972 до 1 037.

В Москве за сутки умерли еще 65 человек с коронавирусом, общее число погибших в столице достигло 611.

В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии приблизилось к 100 тысячам. Только за последние сутки в стране выявили 5841 новый случай в 82 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (2220), Московской области (686) и Санкт-Петербурге (290).

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