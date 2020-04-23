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Число скончавшихся с коронавирусом в Москве превысило 300, за сутки умерли еще 37 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Среди умерших — пациенты от 37 до 86 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Уточняется, что у 37-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония". Также он страдал гипертонией. Одна из пациенток имела синдром Дауна.

За прошлые сутки скончались 27 человек.

Таким образом, общее число умерших в Москве с коронавирусом достигло 325.

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