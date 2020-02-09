Число людей, которые погибли при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области, возросло до двух. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса в воскресенье, 9 февраля.

«Женщина 1948 года рождения скончалась на операционном столе, получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали представители центра. Отмечается, что первоначально после ДТП в больницы попали 23 человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, 10 — в приемном отделении медицинского учреждения. С ними работают медики. Помимо этого еще 10 человек получили необходимую помощь в травмпункте.

Авария произошла 9 февраля на 60-м км трассы Анжеро-Судженск — Кемерово. Водитель грузовика погиб на месте аварии. По результатам инцидента региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку, чтобы узнать обстоятельства случившегося.