Число заразившихся коронавирусном в России превысило 100 тыс. По данным оперштаба на четверг, 30 апреля, в 85 регионах страны за последние сутки зарегистрировано 7099 новых случаев инфицирования.

Таким образом, число заболевших достигло 106 498, за весь период эпидемии умерли 1073 пациента, полностью вылечились 11 619 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве (3039) и области (739). Далее следуют Петербург (336), Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская области (101). В остальных регионов менее 100 новых зараженных за сутки.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что можно робко надеяться на то, что страна уже вышла на плато по заболеваемости COVID-19, однако нарушение самоизоляции на майские праздники может привести к росту случаев заражения.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Он отметил, что пик заражаемости коронавирусом еще не пройден, и призвал россиян к самодисциплине. Решение направлено на снижение масштабов распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая. При этом он отметил, что принимать «под копирку» решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

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