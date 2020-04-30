На предприятиях «Роскосмоса» зафиксировано 173 случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на 20:00 30.04.2020: всего заболевших ― 173, выздоровевших ― 16, умерших ― шестеро», ― написал он на своей странице в Twitter.

Накануне сообщалось, что на трех предприятиях «Роскосмоса» начали шить защитные маски. Производство масок запущено в Центре обеспечения компонентов ракетного топлива, а также в двух филиалах Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) — конструкторском бюро «Мотор» и Научно-исследовательском институте прикладной механики имени академика В.И. Кузнецова.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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