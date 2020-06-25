Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 9,5 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 22.32 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 9 504 233. Скончались, по информации университета, по меньше мере 484 356 человек. Выздоровели за все время 4 786 039 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.