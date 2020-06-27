Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 498, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минздрава ЛНР.

По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 25 июня в республике было выявлено 494 человека с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 11 человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них — два врача.

«Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 27 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 498», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в общей сложности выписаны 435 человек — полностью выздоровевших и «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус».