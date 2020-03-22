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В России выросло количество инфицированных Covid-19. Пациентов стало больше на 61 человека. На сегодня в стране — 367 больных. Это один из самых маленьких показателей в мире.

Найден еще один симптом коронавируса

Обновленные на воскресенье, 22 марта данные приводит ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах», — заявили в штабе.

Эпидемиологи уточнили, что в Москве зарегистрировано 54 случая. В Кировской области и Удмуртии — по 2. В Новгородской, Архангельской и Брянской областях — по 1 случаю.

Как и ранее, пациенты подхватили инфекцию, посетив страны Европы.

На сегодня от коронавируса излечились 16 человек.

Ранее «Рамблер» сообщал, что у новостных агентств появилась информация о возможном ужесточении карантина в России. Официальных подтверждений этому пока нет.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники в РФ нет, поскольку своевременно были введены запретительные меры против инфекции. В итоге вирус не успел широко распространиться. Власти не фиксируют роста пневмоний в 2020 году. Есть регионы, где зарегистрировано их снижение.

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