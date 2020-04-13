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К утру 13 апреля количество зараженных коронавирусом в России достигло 18 328 человек в 82 регионах, за сутки прибавилось 2 558 больных. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки прирост зараженных составлял 2 186 человек, за день до этого — 1 667 человека.

За последние 24 часа в России умерли 18 человек с коронавирусом, 179 пациентов выздоровели. За все время в стране умерли 148 человек, излечились от коронавируса 1 470 пациентов.

Лидерами по количеству зараженных остаются Москва (11 513 человек), Подмосковье (1 855) и Санкт-Петербург (678).

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