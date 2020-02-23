Власти китайской провинции Хубэй зарегистрировали 630 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в регионе — таким образом, общее число инфицированных составило 64 084 человека. Об этом говорится в выпущенном в воскресенье сообщении комитета по здравоохранения и гигиене провинции.

По информации комитета, за сутки в провинции умерли 96 человек, из которых 82 случая пришлось на центр региона город Ухань. 1742 человека излечились и были выписаны из больниц.

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