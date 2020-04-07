Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки возросло на семь человек и достигло 50. Об этом на своем сайте сообщил минздрав республики.

Все случаи заражения лаборотарно подтверждены. Отмечается, что среди зараженных 11 детей, их состояние оценивается как удовлетворительное. Пять взрослых пациентов находятся в отделении реанимации.

4 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры по числу заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей. В этом перечне оказались Москва, республики Коми и Бурятия.

По состоянию на 6 апреля в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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