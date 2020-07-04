Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 030, выздоровели 11 811, погибли 283, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 50-60 человек.

По данным KCDC, 36 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 27 завезены из-за границы. 19 случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 18 зараженных выявили на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 52 человека, общее число выздоровевших выросло до 11 811, что составляет 90,6%. Число жертв достигло уже 283 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,3 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой «Синчхончжи». По меньшей мере 1647 случаев завезли из-за границы, из них 76,4% — южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 753 заражённых.

В ряде городов Кёнгидо возникли небольшие локальные очаги коронавируса. Так 25 человек заразились в спортзале, ещё 24 человека в церкви. В Кванчжу уже 61 человек заразился в буддистском храме Кванныкса.

Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, 12 выявлены у приехавших из Казахстана.