Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 924, умерли 16 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 924 новых случая COVID-19, всего заразившихся — 219 641. Умерли 16 больных, всего умерших – 5491. Вылечились сегодня 997 пациентов, всего — 202 010», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.