Лидия Исамова. Число выявленных носителей коронавируса в Таджикистане достигло 7015, за прошедшие сутки зарегистрировали еще 48 случаев заражения и один летальный исход, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения страны.

«На вечер среды число инфицированных COVID-19 достигло 7015 человек, что на 48 больше, чем накануне, один человек скончался», — сказал собеседник агентства. По его словам, после коронавируса в стране вылечился уже 5741 человек — 81,8% инфицированных.

«За последние сутки 142 инфицированных находились под наблюдением врачей, а 58 человек выписаны после выздоровления из медучреждений», — добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.