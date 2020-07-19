Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 767, до 37 458, всего с начала пандемии умерли 2026 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 36 691 случае заражения, 2009 из которых стали летальными.

«На сегодня в Румынии подтверждено 37 458 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2026 человек, зараженных коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 25 тысяч пациентов были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.