Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 186, до 20 980, всего умерли 684 человека, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщали о 20 794 зарегистрированных случаях коронавируса, 680 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 186 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 980. Всего 14 376 человек были вылечены, а 684 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.