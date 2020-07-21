Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 327, до 21 442, всего умерли 707 человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 21 115 зарегистрированных случаях коронавируса, 695 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 327 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 21 442. Всего 14 599 человек были вылечены, а 707 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.