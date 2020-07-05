Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 142, до 17 814, всего умерли 585 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее власти Молдавии сообщили о 17 672 зарегистрированных случаях коронавируса, 580 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 142 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17 814. Всего 10 718 человек были вылечены, а 585 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.