Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 202 тысячи и превысило 11,3 миллиона, всего скончались более 532 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 202 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4 134 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 327 790, число летальных исходов — 532 340.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 820 840 и Европе — 2 791 160.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.