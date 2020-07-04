Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 210 тысяч и превысило 10,9 миллиона, всего скончались более 523 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 212 326 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 134 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 10 922 324, число летальных исходов — 523 011.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 575 482 и Европе — 2 757 556.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.