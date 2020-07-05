Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Марокко превысило 14 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.

По данным министерства, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в королевстве достигло 14 132 (+698 за сутки), выздоровели 9410 человек (+196 за сутки), скончались 234 (+2 за сутки). Более четверти всех заражений (25,90%) выявлены в регионе Касабланка-Сеттат.

Власти Марокко ранее приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.