Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 600, за сутки выявлено пять заболевших, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе минздрава ЛНР.

По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 18 июля в республике было выявлено 595 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.

«Всего по состоянию на 9.00 19 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 600», — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, за весь период выписаны «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» 518 человек.