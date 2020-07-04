Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде превысило 105 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По последним данным, число инфицированных составляет 105 091 человек, скончались 8 663 пациентов с COVID-19. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинциях Квебек (55 682) и Онтарио (35 535).

Излечились в общей сложности свыше 68,6 тысячи человек.

С начала эпидемии в стране были проведены более 2,88 миллиона тестов на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.