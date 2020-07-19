Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось за сутки на 831 и составило к вечеру воскресенья 50 035, еще девять пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 409 человек, сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным министерства, в настоящее время в стране болеют 28 037 человек, в тяжелом состоянии находятся 254 пациента, из них 70 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 21 589 человек уже выздоровели.

В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности с вечера 17 июля в стране закрылись спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос со вторника, 21 июля. Начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах.