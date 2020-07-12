Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1206 за сутки и достигло к вечеру воскресенья 38 670, восемь пациентов скончались, общее число умерших составило 362, сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным минздрава, число больных на текущий момент составляет 19 300. В тяжелом состоянии находится 151 пациент, из них 47 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 008 человек уже выздоровели.

В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение закрыть, клубы, бары, спортзалы, в ресторанах ограничат число посетителей. При этом, как пишут израильские СМИ, комиссия Кнессета по коронавирусу пытается добиться отмены части ограничений, в частности закрытия спортзалов и бассейнов.