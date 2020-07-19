Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии превысило 26 тысяч: в воскресенье COVID-19 был подтвержден у 486 человек, передает телеканал NHK.

Наибольшее число заражений приходится на Токио — 188 человек. При этом впервые за последние четыре дня этот показатель опустился ниже 200. Антирекорд в японской столице был установлен в минувшую пятницу, когда вирус выявили у 293 человек.

В среду в связи с ростом числа инфицированных власти Токио подняли до четвертого — максимального — уровня угрозу распространения коронавируса, однако о введении нового «чрезвычайного положения» речи не идет.

Кроме этого Токио был исключен из нацеленной на оживление внутреннего туризма кампании Go to travel, старт которой запланирован на 22 июля.

Всего за время эпидемии в Японии скончались 999 человек с COVID-19. Состояние 43 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 20 235 человек.