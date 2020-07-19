В Греции за минувшие сутки выявлены 25 новых случаев COVID-19, при контроле на въезде в страну выявлены 16 инфицированных, сообщила в воскресенье национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии, выявленных в стране, возросло до 4007 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 13 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.

За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции умерли 194 человека с COVID-19.