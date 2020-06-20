Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 35, до 994, сообщили в субботу в пресс-службе минздрава ДНР.

Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.

«Согласно проведенным исследованиям, выявлено 35 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск), зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 994: на лечении — 657 пациентов, выписаны – 278 человек, летальных случаев – 59», — говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.

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