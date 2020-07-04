Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 23, до 1234, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава ДНР.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших из государств, определенных штабом по предупреждению распространения COVID-19 как страны с неблагополучной эпидситуацией, введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

«Согласно проведенным исследованиям, выявлено 23 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 1234», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.