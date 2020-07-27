Мария Табак. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании превысило 300 тысяч, увеличившись за сутки на 685, говорится в переданном в Mpravda.com сообщении минздрава страны.

Общее число заболевших составило 300 111.

Накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 747.

Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. По данным на 16 июля, в стране было зарегистрировано более 45 тысяч смертей от COVID-19.