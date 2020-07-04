Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 19 801, за сутки инфекция выявлена еще у 534 человек, всего в стране умер 241 пациент с COVID-19, сообщил в субботу оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 534 случая заражения коронавирусом, 471 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 19 801 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 11 291 человек вылечился, 241 скончался, 8269 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии были проведены 509 811 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.