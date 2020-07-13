Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 182 и достигло 32151, еще восемь человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В воскресенье власти республики сообщали о 31969 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 565 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтвержден 32151 случай коронавируса. Вылечились 19865 пациентов. Скончались 573 человека», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11530 пациентов, проведены 135687 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.