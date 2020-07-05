Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 706 и достигло 28 606, еще семь человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В субботу власти республики сообщали о 27 900 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 477 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 28 606 случаев коронавируса. Вылечились 16 140 пациентов. Скончались 484 человека», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 824 пациента, проведены 122 682 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.